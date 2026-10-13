|Krypto-Investition im Blick
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13.10.2026 11:03:13
So viel Gewinn hätte eine Investition in Ripple von vor 5 Jahren abgeworfen
Gestern vor 5 Jahren wurde Ripple bei 1,101 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XRP investiert hätte, befänden sich nun 9 084,77 Ripple in seinem Depot. Mit dem XRP-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,339 USD), wäre das Investment nun 12 168,05 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 21,68 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,9920 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Am 26.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 2,646 USD.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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