So viel Gewinn hätte eine Investition in Ripple von vor 5 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Investment in Ripple gewesen.

Gestern vor 5 Jahren wurde Ripple bei 1,101 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XRP investiert hätte, befänden sich nun 9 084,77 Ripple in seinem Depot. Mit dem XRP-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,339 USD), wäre das Investment nun 12 168,05 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 21,68 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,9920 USD und wurde am 16.08.2026 erreicht. Am 26.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 2,646 USD.

Redaktion finanzen.net