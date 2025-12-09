So viel Gewinn hätte eine Investition in Stellar von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Stellar hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Stellar wurde am 08.12.2020 zu einem Wert von 0,1527 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 65 494,75 XLM im Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 15 770,61 USD, da sich der Wert von Stellar am 08.12.2025 auf 0,2408 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 57,71 Prozent zugenommen.

Das 52-Wochen-Tief von XLM wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 0,2206 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,5023 USD und wurde am 17.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net