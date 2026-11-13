So viel Gewinn hätte eine Investition in Uniswap von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor 3 Jahren notierte Uniswap bei 5,417 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in UNI investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1 846,17 Uniswap. Die Anlage hätte nun einen Wert von 11 149,26 USD, da sich der Wert eines Coins am 12.11.2026 auf 6,039 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 11,49 Prozent vermehrt.

Am 10.06.2026 fiel UNI auf ein 52-Wochen-Tief bei 2,396 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Uniswap wurde am 22.09.2026 erreicht und liegt bei 10,20 USD.

Redaktion Finanzen.net