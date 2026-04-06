So viel Gewinn hätte eine Litecoin-Investition von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Litecoin verdienen können.

Litecoin wurde am 05.04.2016 zu einem Wert von 3,260 USD gehandelt. Bei einem LTC-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,67 Litecoin in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von LTC-USD gestern auf 54,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 658,53 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1 558,53 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LTC am 05.02.2026 bei 50,75 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Litecoin am 13.08.2025 bei 130,96 USD..

Redaktion finanzen.net