Rentable LTC-Investition? 06.04.2026 11:03:15

So viel Gewinn hätte eine Litecoin-Investition von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte eine Litecoin-Investition von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Litecoin verdienen können.

Litecoin wurde am 05.04.2016 zu einem Wert von 3,260 USD gehandelt. Bei einem LTC-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,67 Litecoin in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von LTC-USD gestern auf 54,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 658,53 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1 558,53 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LTC am 05.02.2026 bei 50,75 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Litecoin am 13.08.2025 bei 130,96 USD..

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Kaufen Sie Kryptowährungen bequem, sicher und schnell – mit Bitpanda.
Werbung
Marktführer und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München mit einer Auswahl an 650+ Kryptos und mehr als 3.000 digitalen Assets. Investieren Sie jetzt – ganz ohne Ein- und Auszahlungsgebühren.
Krypto kaufen

Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,154
-0,0002
-0,02
Japanischer Yen
184,4635
0,1635
0,09
Britische Pfund
0,8722
0,0000
0,00
Schweizer Franken
0,9225
0,0012
0,13
Hongkong-Dollar
9,0421
-0,0035
-0,04
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.04.26 Gold, Öl & Co. in KW 14: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.04.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 14
04.04.26 KW 14: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
04.04.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.04.26 März 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter steigende Ölpreise: ATX schwächer erwartet -- DAX vorbörslich etwas leichter -- Zurückhaltung an Asiens Börsen
Der heimische Aktienmarkt würd nach dem langen Osterwochenende leichter erwartet. Der deutsche Leitindex dürfte leicht nachgeben. Die Börsen in Asien kommen am Dienstag kaum vom Fleck.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen