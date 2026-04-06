|Rentable LTC-Investition?
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06.04.2026 11:03:15
So viel Gewinn hätte eine Litecoin-Investition von vor 10 Jahren abgeworfen
Litecoin wurde am 05.04.2016 zu einem Wert von 3,260 USD gehandelt. Bei einem LTC-Investment von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 30,67 Litecoin in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von LTC-USD gestern auf 54,07 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 658,53 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1 558,53 Prozent.
Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte LTC am 05.02.2026 bei 50,75 USD. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte Litecoin am 13.08.2025 bei 130,96 USD..
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Adrian Today / Shutterstock.com
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