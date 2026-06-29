Langzeit-Investment 29.06.2026 11:03:13

So viel Gewinn hätte eine Litecoin-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte eine Litecoin-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Das wäre der Verdienst eines frühen Litecoin-Investments gewesen.

Litecoin wurde am 28.06.2016 zu einem Wert von 4,080 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in LTC investiert hätte, hätte er nun 24,51 Litecoin. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 042,14 USD, da sich der Wert eines Coins am 28.06.2026 auf 42,52 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 942,14 Prozent angewachsen.

Am 25.06.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 40,88 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte Litecoin am 13.08.2025 bei 130,96 USD.

Redaktion finanzen.net

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