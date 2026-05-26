So viel Gewinn hätte eine Monero-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein früher Einstieg in Monero gebracht.

Gestern vor 3 Jahren notierte Monero bei 151,15 USD. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in XMR investiert hat, hat nun 6,616 Monero im Depot. Da sich der Wert von Monero am 25.05.2026 auf 386,12 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 554,44 USD wert. Damit wäre die Investition 155,44 Prozent mehr wert.

Am 15.08.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 235,55 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 714,30 USD und wurde am 14.01.2026 erreicht.

Redaktion finanzen.net