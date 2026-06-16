|Langfristige Investition
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16.06.2026 11:03:13
So viel Gewinn hätte eine Monero-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Gestern vor 3 Jahren war ein Monero 134,43 USD wert. Wer vor 3 Jahren 1 000 USD in XMR investiert hat, hat nun 7,439 Monero im Portfolio. Mit dem XMR-USD-Kurs vom 15.06.2026 gerechnet (349,04 USD), wäre das Investment nun 2 596,40 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 159,64 Prozent gleich.
Das 52-Wochen-Tief von XMR wurde am 15.08.2025 erreicht und liegt bei 235,55 USD. Bei 714,30 USD erreichte Monero am 14.01.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.
Redaktion finanzen.net
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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
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