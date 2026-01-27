So viel Gewinn hätte eine Ripple-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in Ripple Investoren gebracht.

Ripple war gestern vor 3 Jahren 0,4101 USD wert. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XRP investiert, befänden sich nun 2 438,52 Ripple in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 4 643,93 USD, da sich der Wert von Ripple am 26.01.2026 auf 1,904 USD belief. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 364,39 Prozent angezogen.

Am 08.04.2025 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 1,791 USD. Bei 3,557 USD erreichte die Kryptowährung am 21.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net