|Lohnender XLM-Einstieg?
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18.08.2026 19:43:14
So viel Gewinn hätte eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen
Gestern vor 3 Jahren war ein Stellar 0,1135 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8 811,94 XLM im Depot. Die gehaltenen Stellar wären gestern 1 389,94 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0,1577 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 38,99 Prozent gleich.
Am 22.05.2026 fiel XLM auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 0,4245 USD.
Redaktion finanzen.net
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