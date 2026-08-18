Lohnender XLM-Einstieg? 18.08.2026 19:43:14

So viel Gewinn hätte eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Stellar verdienen können.

Gestern vor 3 Jahren war ein Stellar 0,1135 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8 811,94 XLM im Depot. Die gehaltenen Stellar wären gestern 1 389,94 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0,1577 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 38,99 Prozent gleich.

Am 22.05.2026 fiel XLM auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 0,4245 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,158
0,0002
0,01
Japanischer Yen
184,81
0,2400
0,13
Britische Pfund
0,8553
0,0004
0,05
Schweizer Franken
0,9405
0,0016
0,17
Hongkong-Dollar
9,0818
-0,0003
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

16.08.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 33
16.08.26 Gold, Öl & Co. in KW 33: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
15.08.26 KW 33: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
15.08.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
14.08.26 KW 33: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Dow leichter -- ATX und DAX letztlich schwächer -- Asiens Börsen beenden Handel uneinheitlich
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex präsentierten sich am Dienstag schwächer. Mit Abgaben zeigt sich die Wall Street am Dienstag. An den Märkten in Asien ging es am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen