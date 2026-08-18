So viel Gewinn hätte eine Stellar-Investition von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Stellar verdienen können.

Gestern vor 3 Jahren war ein Stellar 0,1135 USD wert. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 8 811,94 XLM im Depot. Die gehaltenen Stellar wären gestern 1 389,94 USD wert gewesen, da sich der XLM-USD-Kurs auf 0,1577 USD belief. Das kommt einer Steigerung um 38,99 Prozent gleich.

Am 22.05.2026 fiel XLM auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Stellar wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 0,4245 USD.

Redaktion finanzen.net