Lohnendes USDC-Investment? 08.10.2026 19:43:15

So viel hätte ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren eingebracht

So viel hätte ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Investment in USD Coin gewesen.

Vor 5 Jahren notierte USD Coin bei 1,000 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 USD in USDC investiert worden wären, hätte man nun 999,97 USD Coin im Portfolio. Mit dem USDC-USD-Kurs vom 07.10.2026 gerechnet (0,9997 USD), wäre das Investment nun 999,68 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 0,03 Prozent eingebüßt.

Am 31.05.2026 erreichte USDC sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9995 USD. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung wurde am 14.11.2025 erreicht und liegt bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net

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