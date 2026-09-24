So viel hätte ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren eingefahren

USD Coin wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 1,000 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in USDC investiert hätte, hätte er nun 9 999,70 USD Coin im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 23.09.2026 9 996,90 USD wert gewesen, da der USDC-USD-Kurs bei 0,9997 USD lag. Mit einer Performance von -0,03 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief von USDC wurde am 31.05.2026 erreicht und liegt bei 0,9995 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte USD Coin am 14.11.2025 bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net