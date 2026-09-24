Frühe Investition 24.09.2026 19:43:13

So viel hätte ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren eingefahren

So viel hätte ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen USD Coin-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

USD Coin wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 1,000 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in USDC investiert hätte, hätte er nun 9 999,70 USD Coin im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 23.09.2026 9 996,90 USD wert gewesen, da der USDC-USD-Kurs bei 0,9997 USD lag. Mit einer Performance von -0,03 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Das 52-Wochen-Tief von USDC wurde am 31.05.2026 erreicht und liegt bei 0,9995 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte USD Coin am 14.11.2025 bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net

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