|Frühe Investition
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24.09.2026 19:43:13
So viel hätte ein Investment in USD Coin von vor 5 Jahren eingefahren
USD Coin wurde am 26.10.2021 zu einem Wert von 1,000 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in USDC investiert hätte, hätte er nun 9 999,70 USD Coin im Depot. Die gehaltenen Coins wären am 23.09.2026 9 996,90 USD wert gewesen, da der USDC-USD-Kurs bei 0,9997 USD lag. Mit einer Performance von -0,03 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief von USDC wurde am 31.05.2026 erreicht und liegt bei 0,9995 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte USD Coin am 14.11.2025 bei 1,000 USD.
Redaktion finanzen.net
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