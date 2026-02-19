USDCAnlage im Fokus 19.02.2026 19:43:13

So viel hätte ein USD Coin-Investment von vor 1 Jahr eingefahren

Das wäre der Fehlbetrag einer frühen USD Coin-Investition gewesen.

Am 18.02.2025 kostete USD Coin 0,9999 USD. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in USDC investiert hätte, hätte er nun 1 000,12 USD Coin. Das Investment hätte nun einen Wert von 1 000,09 USD, da sich der Wert eines Coins am 18.02.2026 auf 1,0000 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 0,01 Prozent angewachsen.

Am 03.06.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9992 USD. Das 52-Wochen-Hoch von USD Coin wurde am 14.11.2025 erreicht und liegt bei 1,000 USD.

Redaktion finanzen.net

