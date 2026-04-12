|Krypto-Invest im Fokus
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12.04.2026 11:03:15
So viel hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet
Gestern vor 1 Jahr wurde Aptos bei 4,793 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 2 086,26 APT im Depot. Da sich der APT-USD-Kurs gestern auf 0,8638 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 802,11 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 81,98 Prozent.
Bei 0,8095 USD erreichte APT am 23.02.2026 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 6,151 USD und wurde am 13.05.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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