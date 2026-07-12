So viel hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Aptos-Investments gewesen.

Gestern vor 1 Jahr war ein Aptos 4,891 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in APT investiert hätte, befänden sich nun 20,45 Aptos in seinem Portfolio. Mit dem APT-USD-Kurs vom 11.07.2026 gerechnet (0,6257 USD), wäre das Investment nun 12,79 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 87,21 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Aptos am 30.06.2026 bei 0,5700 USD. Am 05.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5,469 USD.

Redaktion finanzen.net