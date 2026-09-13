Lohnende Aptos-Investition? 13.09.2026 11:03:14

So viel hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätte eine Aptos-Investition von vor 1 Jahr gekostet

Bei einem frühen Engagement in Aptos hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Vor 1 Jahr kostete ein Aptos 4,619 USD. Bei einer APT-Investition von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 21,65 Aptos. Da sich der Wert von Aptos am 12.09.2026 auf 0,6012 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 13,01 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 86,99 Prozent verringert.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Aptos am 30.08.2026 bei 0,5138 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Aptos wurde am 05.10.2025 erreicht und liegt bei 5,469 USD.

Redaktion finanzen.net

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