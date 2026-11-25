So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Binance Coin verlieren können.

Binance Coin kostete gestern vor 1 Jahr 864,56 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in BNB investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 0,1157 Binance Coin. Die gehaltenen Coins wären gestern 63,30 USD wert gewesen, da sich der BNB-USD-Kurs auf 547,30 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 36,70 Prozent abgenommen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 538,77 USD und wurde am 25.11.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 949,46 USD.

Redaktion Finanzen.net