So viel hätte eine Cardano-Investition von vor 1 Jahr gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Cardano-Investments gewesen.

Gestern vor 1 Jahr wurde Cardano bei 0,9689 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10 321,31 ADA im Depot. Da sich der ADA-USD-Kurs gestern auf 0,3859 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 983,16 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 60,17 Prozent.

Bei 0,3327 USD erreichte ADA am 31.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,137 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.

