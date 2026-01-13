|Krypto-Invest im Fokus
|
13.01.2026 19:43:13
So viel hätte eine Cardano-Investition von vor 1 Jahr gekostet
Gestern vor 1 Jahr wurde Cardano bei 0,9689 USD gehandelt. Bei einer 10 000-USD-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 10 321,31 ADA im Depot. Da sich der ADA-USD-Kurs gestern auf 0,3859 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3 983,16 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 60,17 Prozent.
Bei 0,3327 USD erreichte ADA am 31.12.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 1,137 USD und wurde am 17.01.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Morrowind / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1652
|
-0,0017
|
|
-0,15
|Japanischer Yen
|
185,299
|
0,8190
|
|
0,44
|Britische Pfund
|
0,8673
|
0,0007
|
|
0,08
|Schweizer Franken
|
0,9326
|
0,0022
|
|
0,24
|Hongkong-Dollar
|
9,0871
|
-0,0099
|
|
-0,11
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: US-Börsen geben nach -- ATX nach neuen Allzeithochs letztlich tiefer -- DAX schließt nach Rekord stabil -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich im Dienstagshandel in Rot, während der deutsche Leitindex seitwärts tendierte. Die Wall Street zeigt sich schwächer. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.