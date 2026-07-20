Investmentbeispiel 20.07.2026 19:43:13

So viel hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätte eine Ethereum Classic-Investition von vor 1 Jahr gekostet

Bei einem frühen Investment in Ethereum Classic hätten Anleger so viel Verlust gemacht.

Ethereum Classic kostete gestern vor 1 Jahr 24,23 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 1 000 USD in ETC investierten, hätten nun 41,27 Ethereum Classic im Portfolio. Da sich der ETC-USD-Kurs gestern auf 6,944 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 286,61 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 71,34 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 6,769 USD und wurde am 05.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch der Kryptowährung liegt derzeit bei 24,48 USD und wurde am 22.08.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net

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Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

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