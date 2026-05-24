|Investment im Check
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24.05.2026 11:03:14
So viel hätte eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr gekostet
Gestern vor 1 Jahr wurde Aptos bei 5,344 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10 000 USD in APT vor 1 Jahr, wäre ein Investor nun im Besitz von 1 871,12 Aptos. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 812,15 USD, da Aptos am 23.05.2026 0,9685 USD wert war. Mit einer Performance von -81,88 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 23.02.2026 bei 0,8095 USD. Am 05.10.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5,469 USD.
Redaktion finanzen.net
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