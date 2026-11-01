So viel hätte eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Aptos-Investment verlieren können.

Gestern vor 1 Jahr kostete ein Aptos 3,259 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in APT investiert hat, hat nun 306,83 Aptos im Depot. Mit dem APT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,6323 USD), wäre das Investment nun 194,01 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 194,01 USD, was einer negativen Performance von 80,60 Prozent entspricht.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.08.2026 bei 0,5138 USD. Am 02.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,377 USD.

Redaktion Finanzen.net