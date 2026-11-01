|Entwicklung im Blick
|
01.11.2026 11:03:14
So viel hätte eine Investition in Aptos von vor 1 Jahr gekostet
Gestern vor 1 Jahr kostete ein Aptos 3,259 USD. Wer vor 1 Jahr 1 000 USD in APT investiert hat, hat nun 306,83 Aptos im Depot. Mit dem APT-USD-Kurs von gestern gerechnet (0,6323 USD), wäre das Investment nun 194,01 USD wert. Aus 1 000 USD wurden somit 194,01 USD, was einer negativen Performance von 80,60 Prozent entspricht.
Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte der Coin am 30.08.2026 bei 0,5138 USD. Am 02.11.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 3,377 USD.
Redaktion Finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: CryptoFX / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1205
|
0,0012
|
|
0,11
|Japanischer Yen
|
176,4
|
-0,0400
|
|
-0,02
|Britische Pfund
|
0,8355
|
-0,0005
|
|
-0,06
|Schweizer Franken
|
0,9257
|
0,0052
|
|
0,56
|Hongkong-Dollar
|
8,7562
|
0,0000
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.