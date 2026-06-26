So viel hätte eine Investition in Avalanche von vor 1 Jahr gekostet

Avalanche notierte am 25.06.2025 bei 17,55 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in AVAX investiert hätte, befänden sich nun 569,82 Avalanche in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 3 548,25 USD, da sich der Wert eines Coins am 25.06.2026 auf 6,227 USD belief. Aus 10 000 USD wurden somit 3 548,25 USD, was einer negativen Performance von 64,52 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 5,890 USD und wurde am 19.06.2026 erreicht. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 18.09.2025 bei 35,28 USD.

Redaktion finanzen.net