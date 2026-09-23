|Wachstum oder Verlust?
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23.09.2026 11:03:13
So viel hätte eine Investition in Binance Coin von vor 1 Jahr gekostet
Am 22.09.2025 wurde Binance Coin bei 992,57 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in BNB investiert, befänden sich nun 0,1007 Binance Coin in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von BNB-USD gestern auf 788,67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 79,46 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -20,54 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von BNB liegt derzeit bei 545,37 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Am 07.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 1 310,96 USD.
Redaktion finanzen.net
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