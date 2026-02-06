So viel hätte eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr gekostet

Am 05.02.2025 notierte Chainlink bei 19,19 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 10 000 USD in LINK investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 521,00 Chainlink. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 7,922 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 127,40 USD wert. Damit wäre die Investition 58,73 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 7,922 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Chainlink wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net