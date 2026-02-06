LINK-Investition im Fokus 06.02.2026 19:43:13

So viel hätte eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätte eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr gekostet

Bei einem frühen Chainlink-Einstieg müssten Investoren so viel Verlust verbuchen.

Am 05.02.2025 notierte Chainlink bei 19,19 USD. Wenn ein Investor vor 1 Jahr 10 000 USD in LINK investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 521,00 Chainlink. Da sich der Kurs von LINK-USD gestern auf 7,922 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 4 127,40 USD wert. Damit wäre die Investition 58,73 Prozent weniger wert.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 7,922 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Chainlink wurde am 22.08.2025 erreicht und liegt bei 26,73 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Gorev Evgenii / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1822
0,0039
0,33
Japanischer Yen
185,65
0,6200
0,34
Britische Pfund
0,8682
-0,0021
-0,24
Schweizer Franken
0,9165
-0,0002
-0,02
Hongkong-Dollar
9,236
0,0299
0,32
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

19:13 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
02.02.26 Bitcoin, Ether & Co. im Januar 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
02.02.26 Januar 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
01.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 5
01.02.26 KW 5: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow stark -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow geht auf Erholungskurs. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen