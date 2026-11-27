|Langfristiges Investment
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27.11.2026 19:43:13
So viel hätte eine Investition in Chainlink von vor 1 Jahr gekostet
Am 26.11.2025 lag der Kurs von Chainlink bei 13,46 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in LINK investiert worden wären, hätte man nun 743,06 Chainlink im Portfolio. Mit dem LINK-USD-Kurs vom 26.11.2026 gerechnet (9,264 USD), wäre das Investment nun 6 883,88 USD wert. Mit einer Performance von -31,16 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 7,185 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 15,43 USD und wurde am 28.09.2026 erreicht.
Redaktion Finanzen.net
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