So viel hätte eine Investition in Ethereum Classic von vor 5 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte ein frühes Engagement in Ethereum Classic gebracht.

Am 08.03.2021 kostete Ethereum Classic 11,54 USD. Bei einem 100-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 8,666 ETC-Coins. Mit dem ETC-USD-Kurs von gestern gerechnet (7,983 USD), wäre das Investment nun 69,18 USD wert. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 30,82 Prozent verringert.

Am 08.03.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 7,983 USD. Am 20.07.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 24,70 USD.

Redaktion finanzen.net