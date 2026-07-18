So viel hätte eine Investition in Hedera von vor 5 Jahren gekostet

Hedera kostete am 26.10.2021 0,3908 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in HBAR investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 255,87 Hedera. Das Investment hätte nun einen Wert von 16,85 USD, da Hedera am 17.07.2026 0,065870 USD wert war. Damit wäre die Investition um 83,15 Prozent gesunken.

Bei 0,065870 USD erreichte die Kryptowährung am 17.07.2026 ihr aktuelles 52-Wochen-Tief. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 bei 0,2914 USD.

Redaktion finanzen.net