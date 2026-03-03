|Entwicklung im Blick
So viel hätte eine Investition in Monero von vor 3 Jahren abgeworfen
Monero kostete gestern vor 3 Jahren 151,14 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XMR investiert, befänden sich nun 6,616 Monero in seinem Portfolio. Da sich der XMR-USD-Kurs gestern auf 345,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 286,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 128,62 Prozent gesteigert.
Das 52-Wochen-Tief von XMR wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 194,95 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 714,30 USD.
Redaktion finanzen.net
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1576
|
-0,0113
|
|
-0,97
|Japanischer Yen
|
182,6145
|
-1,3355
|
|
-0,73
|Britische Pfund
|
0,8707
|
-0,0013
|
|
-0,15
|Schweizer Franken
|
0,9086
|
-0,0022
|
|
-0,24
|Hongkong-Dollar
|
9,032
|
-0,1096
|
|
-1,20
