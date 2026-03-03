Entwicklung im Blick 03.03.2026 11:03:14

So viel hätte eine Investition in Monero von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Monero investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Monero kostete gestern vor 3 Jahren 151,14 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XMR investiert, befänden sich nun 6,616 Monero in seinem Portfolio. Da sich der XMR-USD-Kurs gestern auf 345,54 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2 286,16 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 128,62 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief von XMR wurde am 08.04.2025 erreicht und liegt bei 194,95 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com

