Frühe Anlage 11.06.2026 11:03:13

So viel hätte eine Investition in Polkadot von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätte eine Investition in Polkadot von vor 1 Jahr gekostet

Bei einem frühen Investition in Polkadot hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Polkadot wurde am 10.06.2025 zu einem Wert von 4,283 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in DOT investiert hätte, befänden sich nun 23,35 Polkadot in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21,39 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.06.2026 auf 0,9160 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -78,61 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von DOT wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 0,9160 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.07.2025 bei 4,543 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,158
0,0042
0,36
Japanischer Yen
185,22
0,0400
0,02
Britische Pfund
0,8628
-0,0002
-0,02
Schweizer Franken
0,9202
-0,0023
-0,24
Hongkong-Dollar
9,0745
0,0324
0,36
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.06.26 Fisher Asset Management: Diese Aktien befanden sich im ersten Quartal 2026 im Portfolio
09.06.26 Komplettverkauf bei Microsoft: Diese US-Aktien hält der Gates Foundation Trust im 1. Quartal 2026
08.06.26 Pershing Square-Depot im Umbau: Ackman kauft Microsoft und reduziert Google-Anteil
07.06.26 Aktien von Microsoft, Amazon, Apple & Co.: Diese Änderungen gab es in Q1 2026 im Depot von Jeremy Grantham
07.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 23

Börse aktuell - Live Ticker

Nach EZB-Leitzinsentscheid: Wall Street beendet Handel stark -- ATX schlussendlich im Plus -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich leichter
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Donnerstag auf positivem Terrain. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich empfindlich. Die Wall Street notierte kräftig im Plus. Die asiatischen Börsen gaben am Donnerstag mehrheitlich nach.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen