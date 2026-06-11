|Frühe Anlage
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11.06.2026 11:03:13
So viel hätte eine Investition in Polkadot von vor 1 Jahr gekostet
Polkadot wurde am 10.06.2025 zu einem Wert von 4,283 USD gehandelt. Wenn ein Investor damals 100 USD in DOT investiert hätte, befänden sich nun 23,35 Polkadot in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 21,39 USD, da sich der Wert eines Coins am 10.06.2026 auf 0,9160 USD belief. Damit beträgt die Performance des Investments -78,61 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von DOT wurde am 10.06.2026 erreicht und liegt bei 0,9160 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 22.07.2025 bei 4,543 USD.
Redaktion finanzen.net
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