So viel hätte eine Investition in Polkadot von vor 5 Jahren gekostet

Polkadot wurde am 24.06.2021 bei 16,20 USD gehandelt. Bei einem Investment von 10 000 USD in DOT zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 617,37 Polkadot. Das Investment hätte nun einen Wert von 546,83 USD, da sich der Wert eines Coins am 24.06.2026 auf 0,8857 USD belief. Damit hat sich die ursprünglich investierte Summe um 94,53 Prozent verringert.

Das 52-Wochen-Tief von DOT wurde am 24.06.2026 erreicht und liegt bei 0,8857 USD. Am 22.07.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,543 USD.

Redaktion finanzen.net