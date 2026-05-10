So viel hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren gekostet

Am 09.05.2023 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,8772 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in POL investiert hätte, befänden sich nun 1 139,96 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 09.05.2026 bei einem POL-USD-Kurs von 0,1010 USD 115,14 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 88,49 Prozent eingebüßt.

Am 12.04.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,081819 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 02.09.2025 erreicht und liegt bei 0,2897 USD.

Redaktion finanzen.net