|Anlage: Erfolg oder Verlust?
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10.05.2026 19:43:13
So viel hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 3 Jahren gekostet
Am 09.05.2023 lag der Kurs von Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) bei 0,8772 USD. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in POL investiert hätte, befänden sich nun 1 139,96 Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) in seinem Depot. Die gehaltenen Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wären am 09.05.2026 bei einem POL-USD-Kurs von 0,1010 USD 115,14 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 88,49 Prozent eingebüßt.
Am 12.04.2026 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,081819 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 02.09.2025 erreicht und liegt bei 0,2897 USD.
Redaktion finanzen.net
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