So viel hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) verlieren können.

Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 08.08.2021 zu einem Wert von 1,080 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 9 258,46 POL. Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,076305 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 706,47 USD wert. Das entspricht einem Minus von 92,94 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,068407 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,2897 USD und wurde am 02.09.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net