|Wertentwicklung geprüft
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09.08.2026 19:43:13
So viel hätte eine Investition in Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) von vor 5 Jahren gekostet
Polygon Ecosystem Token (ex MATIC) wurde am 08.08.2021 zu einem Wert von 1,080 USD gehandelt. Bei einem 10 000-USD-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 9 258,46 POL. Da sich der POL-USD-Kurs gestern auf 0,076305 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 706,47 USD wert. Das entspricht einem Minus von 92,94 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,068407 USD und wurde am 30.06.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 0,2897 USD und wurde am 02.09.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
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