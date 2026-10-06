Frühe Anlage 06.10.2026 11:03:15

So viel hätte eine Investition in Ripple von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätte eine Investition in Ripple von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Ripple-Einstieg verdienen können.

Ripple war gestern vor 3 Jahren 0,5236 USD wert. Wenn ein Investor damals 1 000 USD in XRP investiert hätte, befänden sich nun 1 909,81 Ripple in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 2 880,07 USD, da sich der Wert von Ripple am 05.10.2026 auf 1,508 USD belief. Damit wäre die Investition 188,01 Prozent mehr wert.

Am 16.08.2026 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Tief bei 0,9920 USD. Am 08.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 2,879 USD.

Redaktion finanzen.net

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