Anlage: Erfolg oder Verlust? 16.01.2026 19:43:13

So viel hätte eine Investition in SHIBA INU von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätte eine Investition in SHIBA INU von vor 5 Jahren gekostet

Diesen Fehlbetrag hätte eine frühe Investition in SHIBA INU gebracht.

Am 20.10.2021 lag der Kurs von SHIBA INU bei 0,000028 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in SHIB investiert hätte, befänden sich nun 3 571 428,57 SHIBA INU in seinem Depot. Die gehaltenen SHIBA INU wären am 15.01.2026 bei einem SHIB-USD-Kurs von 0,000008 USD 30,04 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 69,96 Prozent eingebüßt.

Am 31.12.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000007 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 0,000024 USD.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: salarko / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1596
-0,0013
-0,11
Japanischer Yen
183,4035
-0,7465
-0,41
Britische Pfund
0,8672
-0,0005
-0,05
Schweizer Franken
0,9315
-0,0011
-0,12
Hongkong-Dollar
9,0519
-0,0001
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

14:32 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
13:15 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
11.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 2
11.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 2: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

Wenig Bewegung zum Wochenausklang: US-Börsen schließen knapp unter Nulllinie -- ATX letztlich stabil -- DAX geht schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt kam nicht recht vom Fleck, während der Leitindex Verluste verzeichnete. Die Wall Street tendierte vor dem Wochenende minimal nach unten. An den Börsen in Fernost ging es abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen