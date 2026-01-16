So viel hätte eine Investition in SHIBA INU von vor 5 Jahren gekostet

Am 20.10.2021 lag der Kurs von SHIBA INU bei 0,000028 USD. Wenn ein Investor damals 100 USD in SHIB investiert hätte, befänden sich nun 3 571 428,57 SHIBA INU in seinem Depot. Die gehaltenen SHIBA INU wären am 15.01.2026 bei einem SHIB-USD-Kurs von 0,000008 USD 30,04 USD wert gewesen. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 69,96 Prozent eingebüßt.

Am 31.12.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,000007 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 17.01.2025 erreicht und liegt bei 0,000024 USD.

Redaktion finanzen.net