|Investition unter der Lupe
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08.10.2026 19:43:15
So viel hätte eine Investition in Solana von vor 5 Jahren gekostet
Solana kostete gestern vor 5 Jahren 154,34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in SOL investiert worden wären, hätte man nun 64,79 Solana im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 7 528,80 USD wert gewesen, da sich der SOL-USD-Kurs auf 116,20 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 24,71 Prozent.
Am 06.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 62,15 USD. Am 09.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 220,89 USD.
Redaktion finanzen.net
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