So viel hätte eine Investition in Solana von vor 5 Jahren gekostet

Das wäre der Verlust bei einem frühen Solana-Einstieg gewesen.

Solana kostete gestern vor 5 Jahren 154,34 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 USD in SOL investiert worden wären, hätte man nun 64,79 Solana im Depot. Die gehaltenen Coins wären gestern 7 528,80 USD wert gewesen, da sich der SOL-USD-Kurs auf 116,20 USD belief. Das entspricht einer Abnahme von 24,71 Prozent.

Am 06.06.2026 fiel die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Tief bei 62,15 USD. Am 09.10.2025 erreichte die Kryptowährung ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 220,89 USD.

Redaktion finanzen.net