Wertzuwachs oder -verlust? 05.05.2026 19:43:13

So viel hätte eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätte eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Stellar verdienen können.

Gestern vor 3 Jahren war ein Stellar 0,093403 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10 706,25 Stellar. Die gehaltenen Coins wären am 04.05.2026 bei einem XLM-USD-Kurs von 0,1574 USD 1 685,14 USD wert gewesen. Das kommt einer Steigerung um 68,51 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,1470 USD. Bei 0,5023 USD erreichte der Coin am 17.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Hier geht’s zum Währungsrechner
Realtime-Kurse für Devisen
Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
80% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1694
0,0000
0,00
Japanischer Yen
184,7375
0,1275
0,07
Britische Pfund
0,8635
0,0003
0,03
Schweizer Franken
0,9157
0,0000
0,00
Hongkong-Dollar
9,1629
0,0000
0,00
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. im April 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen
03.05.26 Gold, Öl & Co. in KW 18: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.05.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 18
02.05.26 KW 18: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.05.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Börse aktuell - Live Ticker

Weiter keine Lösung im Nahost-Konflikt: ATX und DAX schlussendlich im Plus -- Gewinne an den US-Börsen -- Handel in Hongkong mit Verlusten - Feiertag in China und Japan
Am heimischen Aktienmarkt war am Dienstag Optimismus zu sehen. Auch der deutsche Aktienmarkt legte im Handelsverlauf zu. Die US-Börsen zeigten sich mit Gewinnen. Am Dienstag dominierten in Fernost die Bären.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen