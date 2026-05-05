So viel hätte eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einer frühen Investition in Stellar verdienen können.

Gestern vor 3 Jahren war ein Stellar 0,093403 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in XLM investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 10 706,25 Stellar. Die gehaltenen Coins wären am 04.05.2026 bei einem XLM-USD-Kurs von 0,1574 USD 1 685,14 USD wert gewesen. Das kommt einer Steigerung um 68,51 Prozent gleich.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 05.02.2026 erreicht und liegt bei 0,1470 USD. Bei 0,5023 USD erreichte der Coin am 17.07.2025 sein aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net