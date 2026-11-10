Entwicklung im Blick 10.11.2026 19:43:13

So viel hätte eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren abgeworfen

So viel hätte eine Investition in Stellar von vor 3 Jahren abgeworfen

Vor Jahren in Stellar investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Stellar kostete gestern vor 3 Jahren 0,1230 USD. Hätte ein Anleger 1 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XLM investiert, befänden sich nun 8 130,61 Stellar in seinem Portfolio. Da sich der XLM-USD-Kurs gestern auf 0,1472 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 196,54 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 19,65 Prozent gesteigert.

Das 52-Wochen-Tief von XLM wurde am 22.05.2026 erreicht und liegt bei 0,1435 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 11.11.2025 erreicht und liegt bei 0,2817 USD.

Redaktion Finanzen.net

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