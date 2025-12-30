Anlage: Erfolg oder Verlust? 30.12.2025 19:43:13

So viel hätte eine Investition in Stellar von vor 5 Jahren abgeworfen

Diesen Gewinn hätte ein frühes Engagement in Stellar gebracht.

Am 29.12.2020 lag der Kurs von Stellar bei 0,1385 USD. Wenn ein Investor damals 10 000 USD in XLM investiert hätte, befänden sich nun 72 192,26 Stellar in seinem Depot. Die gehaltenen Stellar wären am 29.12.2025 bei einem XLM-USD-Kurs von 0,2160 USD 15 593,01 USD wert gewesen. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 55,93 Prozent vermehrt.

Am 18.12.2025 fiel der Coin auf ein 52-Wochen-Tief bei 0,2071 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 17.07.2025 erreicht und liegt bei 0,5023 USD.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com

