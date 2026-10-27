Wachstum oder Verlust? 27.10.2026 19:43:13

So viel hätte eine Investition in Stellar von vor 5 Jahren gekostet

So viel hätte eine Investition in Stellar von vor 5 Jahren gekostet

Vor Jahren in Stellar eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Am 26.10.2021 wurde Stellar bei 0,3734 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XLM investiert, befänden sich nun 26 778,21 Stellar in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von XLM-USD gestern auf 0,1687 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 516,77 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -54,83 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief von XLM liegt derzeit bei 0,1435 USD und wurde am 22.05.2026 erreicht. Am 28.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3186 USD.

Redaktion finanzen.net

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