|Wachstum oder Verlust?
|
27.10.2026 19:43:13
So viel hätte eine Investition in Stellar von vor 5 Jahren gekostet
Am 26.10.2021 wurde Stellar bei 0,3734 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in XLM investiert, befänden sich nun 26 778,21 Stellar in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von XLM-USD gestern auf 0,1687 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 4 516,77 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -54,83 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von XLM liegt derzeit bei 0,1435 USD und wurde am 22.05.2026 erreicht. Am 28.10.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,3186 USD.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
81% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: LEE WA DA / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,113
|
-0,0001
|
|
0,00
|Japanischer Yen
|
175,81
|
0,0000
|
|
0,00
|Britische Pfund
|
0,8364
|
-0,0002
|
|
-0,02
|Schweizer Franken
|
0,9226
|
0,0000
|
|
0,00
|Hongkong-Dollar
|
8,7305
|
0,0001
|
|
0,00
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerZahlenflut: ATX schließt deutlich im Plus -- DAX letztlich fester -- Wall Street beendet Handel uneins -- Börsen in Fernost letztlich uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verbuchten klare Gewinne. Der US-Leitindex bewegte sich kaum. Asiens Börsen wiesen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.