So viel hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Investment in Sui verlieren können.

Sui wurde am 21.03.2025 zu einem Wert von 2,247 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 44,50 SUI. Da sich der SUI-USD-Kurs gestern auf 0,9376 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41,73 USD wert. Das entspricht einem Minus von 58,27 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,8603 USD und wurde am 24.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4,328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net