|Wertentwicklung geprüft
|
22.03.2026 11:03:15
So viel hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr gekostet
Sui wurde am 21.03.2025 zu einem Wert von 2,247 USD gehandelt. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 44,50 SUI. Da sich der SUI-USD-Kurs gestern auf 0,9376 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 41,73 USD wert. Das entspricht einem Minus von 58,27 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief des Coins liegt derzeit bei 0,8603 USD und wurde am 24.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins liegt derzeit bei 4,328 USD und wurde am 27.07.2025 erreicht.
Redaktion finanzen.net
Weitere Links:
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
WerbungHandeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
79% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.
Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com
Devisenkurse
|Name
|Kurs
|+/-
|%
|Dollarkurs
|
1,1571
|
-0,0007
|
|
-0,06
|Japanischer Yen
|
184,57
|
1,7900
|
|
0,98
|Britische Pfund
|
0,868
|
0,0056
|
|
0,64
|Schweizer Franken
|
0,9118
|
-0,0015
|
|
-0,16
|Hongkong-Dollar
|
9,0637
|
-0,0062
|
|
-0,07
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen zum Wochenschluss auf Talfahrt -- ATX und DAX gehen deutlich schwächer ins Wochenende -- Asiens Börsen schlussendlich im Minus - Nikkei im Feiertag
Sowohl der heimische als auch der deutsche Aktienmarkt gaben vor dem Wochenende spürbar nach. Die US-Börsen zeigten sich ebenso mit Abschlägen. Die Börsen in Fernost gingen mit Verlusten in den Feierabend.