|Wachstum oder Verlust?
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09.08.2026 11:03:14
So viel hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr gekostet
Am 08.08.2025 wurde Sui bei 3,841 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 10 000 USD zu diesem Zeitpunkt in SUI investiert, befänden sich nun 2 603,72 Sui in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von SUI-USD gestern auf 0,6927 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 803,54 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -81,96 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von SUI liegt derzeit bei 0,6712 USD und wurde am 06.08.2026 erreicht. Am 13.08.2025 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,014 USD.
Redaktion finanzen.net
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