Krypto-Anlage im Blick 27.09.2026 11:03:15

So viel hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätte eine Investition in Sui von vor 1 Jahr gekostet

So viel Verlust hätte eine frühe Investition in Sui Anlegern gebracht.

Sui kostete gestern vor 1 Jahr 3,223 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in SUI investiert, befänden sich nun 31,02 Sui in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 36,13 USD, da sich der Wert von Sui am 26.09.2026 auf 1,165 USD belief. Das entspricht einem Schwund von 63,87 Prozent.

Den tiefsten Stand seit von 52 Wochen erreichte SUI am 18.08.2026 bei 0,6519 USD. Am 06.10.2025 erreichte Sui sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 3,630 USD.

Redaktion finanzen.net

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