So viel hätte eine Investition in USD Coin von vor 1 Jahr eingefahren

Bei einem frühen Investment in USD Coin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 02.09.2025 lag der Kurs von USD Coin bei 0,9998 USD. Wer vor 1 Jahr 10 000 USD in USDC investiert hat, hat nun 10 001,76 USD Coin im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 9 999,96 USD, da USD Coin am 02.09.2026 0,9998 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 0,00 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,9995 USD und wurde am 31.05.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte USD Coin am 14.11.2025 bei 1,000 USD..

Redaktion finanzen.net