So viel hätte eine Investition in USD Coin von vor 5 Jahren eingefahren

Bei einem frühen Investment in USD Coin hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Am 26.10.2021 lag der Kurs von USD Coin bei 1,000 USD. Wer vor 5 Jahren 100 USD in USDC investiert hat, hat nun 100,00 USD Coin im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 99,98 USD, da USD Coin am 09.09.2026 0,9999 USD wert war. Das entspricht einer Abnahme von 0,02 Prozent.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 0,9995 USD und wurde am 31.05.2026 erreicht. Den höchsten Stand seit 52 Wochen erreichte USD Coin am 14.11.2025 bei 1,000 USD..

Redaktion finanzen.net