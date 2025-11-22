|Wachstum oder Verlust?
|
22.11.2025 11:03:17
So viel hätte eine Investition in VeChain von vor 5 Jahren gekostet
Am 11.05.2022 wurde VeChain bei 0,030448 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in VET investiert, befänden sich nun 3 284,31 VeChain in seinem Portfolio. Da sich der Kurs von VET-USD gestern auf 0,012852 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 42,21 USD wert. Damit beträgt die Performance des Investments -57,79 Prozent.
Das 52-Wochen-Tief von VET liegt derzeit bei 0,012597 USD und wurde am 22.11.2025 erreicht. Am 03.12.2024 stieg der Coin auf ein 52-Wochen-Hoch bei 0,078697 USD.
Redaktion finanzen.net
