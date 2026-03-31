So viel hätte eine Monero-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

Monero kostete gestern vor 5 Jahren 246,48 USD. Wenn ein Anleger damals 10 000 USD in XMR investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 40,57 Monero. Die gehaltenen Coins wären gestern 13 038,34 USD wert gewesen, da sich der XMR-USD-Kurs auf 321,37 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 30,38 Prozent angezogen.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung liegt derzeit bei 194,95 USD und wurde am 08.04.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 14.01.2026 erreicht und liegt bei 714,30 USD.

Redaktion finanzen.net