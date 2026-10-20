So viel hätte eine Neo-Investition von vor 3 Jahren gekostet

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Neo-Investments gewesen.

Gestern vor 3 Jahren war ein Neo 6,603 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 USD in NEO investiert hätte, befänden sich nun 151,45 Neo in seinem Portfolio. Mit dem NEO-USD-Kurs vom 19.10.2026 gerechnet (2,217 USD), wäre das Investment nun 335,79 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 66,42 Prozent.

Sein aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte Neo am 16.08.2026 bei 1,656 USD. Am 07.11.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Hoch bei 5,728 USD.

Redaktion finanzen.net