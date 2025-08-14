So viel hätte eine Polkadot-Investition von vor 1 Jahr gekostet

Bei einem frühen Engagement in Polkadot hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr wurde Polkadot bei 4,548 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in DOT investiert, befänden sich nun 21,99 Polkadot in seinem Depot. Die gehaltenen Polkadot wären am 13.08.2025 bei einem DOT-USD-Kurs von 4,284 USD 94,20 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition 5,80 Prozent weniger wert.

Am 22.06.2025 fiel DOT auf ein 52-Wochen-Tief bei 3,156 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polkadot liegt derzeit bei 10,72 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net