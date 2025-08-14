Performance der Investition 14.08.2025 11:03:13

So viel hätte eine Polkadot-Investition von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätte eine Polkadot-Investition von vor 1 Jahr gekostet

Bei einem frühen Engagement in Polkadot hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Gestern vor 1 Jahr wurde Polkadot bei 4,548 USD gehandelt. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in DOT investiert, befänden sich nun 21,99 Polkadot in seinem Depot. Die gehaltenen Polkadot wären am 13.08.2025 bei einem DOT-USD-Kurs von 4,284 USD 94,20 USD wert gewesen. Damit wäre die Investition 5,80 Prozent weniger wert.

Am 22.06.2025 fiel DOT auf ein 52-Wochen-Tief bei 3,156 USD. Das 52-Wochen-Hoch von Polkadot liegt derzeit bei 10,72 USD und wurde am 06.12.2024 erreicht.

Redaktion finanzen.net

Weitere Links:

Zur Kryptowährungs-Übersichtsseite
Realtime-Kurse für Devisen
Hier geht’s zum Währungsrechner
Jetzt Devisen-CFDs mit bis zu Hebel 30 handeln
Werbung
Handeln Sie mit Devisen-CFDs mit Hebel und kleinen Spreads. Mit nur 100 € können Sie von der Wirkung von 3.000 Euro Kapital profitieren!
Jetzt informieren bei Plus500
82% der Kleinanlegerkonten verlieren Geld beim CFD-Handel mit diesem Anbieter. Sie sollten überlegen, ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Bildquelle: Akif CUBUK / Shutterstock.com

Newssuche

GO

Devisenkurse

Name Kurs +/- %
Dollarkurs
1,1683
-0,0021
-0,18
Japanischer Yen
171,1335
-1,3365
-0,77
Britische Pfund
0,8604
-0,0021
-0,24
Schweizer Franken
0,942
-0,0004
-0,04
Hongkong-Dollar
9,1663
-0,0206
-0,22
Währungsrechner
mehr

Letzte Top-Ranking Nachrichten

10.08.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 32
10.08.25 Gold, Öl & Co. in KW 32: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.08.25 KW 32: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
09.08.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
08.08.25 KW 32: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Vor Trump-Putin-Treffen: ATX und DAX fester -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt können am Donnerstag zulegen. Die asiatischen Börsen bewegten sich abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen