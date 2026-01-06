So viel hätte eine Ripple-Investition von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Engagement in Ripple verdienen können.

Ripple wurde am 05.01.2021 zu einem Wert von 0,2264 USD gehandelt. Wer vor 5 Jahren 1 000 USD in XRP investiert hat, hat nun 4 416,96 Ripple im Portfolio. Die gehaltenen Coins wären am 05.01.2026 10 399,35 USD wert gewesen, da der XRP-USD-Kurs bei 2,354 USD lag. Damit wäre das Investment 939,93 Prozent mehr wert.

Am 08.04.2025 erreichte der Coin sein aktuelles 52-Wochen-Tief bei 1,791 USD. Sein aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte der Coin am 21.07.2025 bei 3,557 USD.

Redaktion finanzen.net