So viel hätte eine Sui-Investition von vor 1 Jahr gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in Sui Investoren gebracht.

Gestern vor 1 Jahr war ein Sui 3,004 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 33,29 SUI-Coins. Die Investition hätte nun einen Wert von 33,50 USD, da Sui am 07.02.2026 1,006 USD wert war. 2Damit hätte sich die Investition um 66,50 Prozent vermindert.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Coin am 05.02.2026 bei 0,8819 USD. Bei 4,328 USD erreichte die Kryptowährung am 27.07.2025 ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch.

Redaktion finanzen.net

Bildquelle: Maurice NORBERT / Shutterstock.com

