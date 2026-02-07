So viel hätte eine Toncoin-Investition von vor 1 Jahr gekostet

So viel hätten Anleger mit einem frühen Toncoin-Einstieg verlieren können.

Toncoin war am 06.02.2025 3,726 USD wert. Wenn ein Anleger damals 100 USD in TON investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 26,84 Toncoin. Mit dem TON-USD-Kurs von gestern gerechnet (1,397 USD), wäre die Investition nun 37,48 USD wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 62,52 Prozent.

Ihr aktuelles 52-Wochen-Tief erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 1,263 USD. Am 31.03.2025 stieg die Kryptowährung auf ein 52-Wochen-Hoch bei 4,105 USD.

Redaktion finanzen.net